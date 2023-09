Séisme au Maroc : le PSG ouvre une cagnotte pour soutenir les sinistrés

Dans la nuit de vendredi à samedi, un tremblement de terre de magnitude 6,8 sur l’échelle Richter a touché le sud-ouest de Marrakech, faisant ainsi plus de 3000 victimes et plusieurs milliers de blessés dans la région. Un triste évènement qui a touché le monde du football, prêt à apporter leur soutien aux sinistrés. Après les dons de sang de la sélection marocaine ou encore les nombreuses cagnottes ouvertes, le Paris Saint-Germain a ouvert une récolte de dons en collaboration avec la Fondation de France, comme il l’a annonce sur son site officiel.

«Face à la tragédie qui touche le Maroc, le Paris Saint-Germain se mobilise. À l’occasion du match l’opposant à l’OGC Nice le 19 septembre, le club fera un don d’un euro par billet afin d’apporter son plein soutien aux populations marocaines. Le club souhaite engager ses fans en créant cet appel aux dons en partenariat avec la Fondation de France, l’une des toutes premières organisations à s’être mobilisée. Forte de son expérience de plus de 10 ans aux côtés des associations et des acteurs locaux, avec une attention particulière à la place des jeunes et des femmes dans la société, la Fondation de France entend aujourd’hui déployer rapidement des actions pour venir en aide aux victimes.»