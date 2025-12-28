Menu Rechercher
PL : Sunderland et Leeds se neutralisent

Par Samuel Zemour
1 min.
Noah Sadiki, à Sunderland @Maxppp
Sunderland 1-1 Leeds

Dans un duel très disputé au Stadium of Light, Sunderland et Leeds United n’ont pas réussi à se départager. Les Black Cats ont pris l’avantage grâce à un but de Simon Adingra en première période, concrétisant une belle action collective (1-0, 28e). Malgré l’ouverture du score des locaux, Leeds a rapidement réagi en seconde mi-temps et a trouvé l’égalisation par Dominic Calvert-Lewin, juste après la pause (1-1, 48e).

Sunderland, malgré l’absence de certains éléments partis à la Coupe d’Afrique des Nations, a tenu bon et obtenu un point précieux à domicile et reste au 7e rang du classement, avant la réception de Manchester City. De son côté, Leeds United reste 14e avant un déplacement périlleux à Liverpool.

