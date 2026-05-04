OM : Christophe Dugarry détruit l’effectif phocéen

Avec seulement quatre points pris lors de ses six derniers matchs, l’Olympique de Marseille est tombé à la septième place du classement et n’a plus son destin en main pour une éventuelle qualification en Ligue des Champions. Mais au-delà de la mauvaise série et de la honteuse défaite à Nantes (3-0), c’est surtout l’attitude des Olympiens qui a choqué. Passé par l’OM pendant trois saisons, Christophe Dugarry, n’a épargné personne sur RMC, des joueurs jusqu’aux dirigeants pour évoquer cette grosse crise.

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«Il n’y a aucune circonstance atténuante pour les joueurs, absolument aucune. Il va falloir que tout le monde passe à la caisse, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités : les joueurs évidemment, les dirigeants, tous ceux qui ont pris les décisions qui ont mené au fiasco d’aujourd’hui. Ils se sont exprimés depuis des mois, ils ont essayé des choses, ils ont raté des choses, mais il va falloir à un moment donné passer à la caisse, parce que là, c’est une catastrophe, c’est encore pire que ce dont on pouvait s’imaginer dans le scénario le plus terrible», a-t-il indiqué, visiblement agacé de la situation.