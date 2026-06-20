CdM 2026, Pays-Bas : le doublé express de Brian Brobbey face à la Suède

Il ne fallait pas arriver en retard devant sa télévision lors de ce Pays-Bas - Suède, ce samedi soir, à Houston. En effet, les coéquipiers de Brian Brobbey ont montré les crocs dès l’entame de leur deuxième match de poules de la Coupe du Monde 2026. Grâce à une superbe contre-attaque, les Oranjes ont, dans un premier temps, ouvert le score grâce au buteur de 24 ans (6e).

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Brobbey s’offre un doublé du bout du pied sur un superbe centre ⚽️

Les Pays-Bas mènent 2-0.

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Présent sur le côté gauche, c’est Cody Gakpo qui a envoyé un excellent ballon au numéro 9 dans la surface suédoise. Celui-ci n’avait plus qu’à conclure devant la cage adverse. Puis, un quart d’heure plus tard, le buteur a inscrit un doublé (17e). Denzel Dumfries envoyait un centre au ras du sol côté droit, et Brian Brobbey passait devant son défenseur pour tromper le portier du bout du pied. Une démonstration !