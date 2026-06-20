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Coupe du Monde

CdM 2026, Pays-Bas : le doublé express de Brian Brobbey face à la Suède

Par Tom Courel
1 min.
Brian Brobbey avec les Pays-Bas @Maxppp
Pays-Bas 5-1 Suède
winamax
1 1.68 N 4.20 2 4.40 bonus 100€

Il ne fallait pas arriver en retard devant sa télévision lors de ce Pays-Bas - Suède, ce samedi soir, à Houston. En effet, les coéquipiers de Brian Brobbey ont montré les crocs dès l’entame de leur deuxième match de poules de la Coupe du Monde 2026. Grâce à une superbe contre-attaque, les Oranjes ont, dans un premier temps, ouvert le score grâce au buteur de 24 ans (6e).

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Présent sur le côté gauche, c’est Cody Gakpo qui a envoyé un excellent ballon au numéro 9 dans la surface suédoise. Celui-ci n’avait plus qu’à conclure devant la cage adverse. Puis, un quart d’heure plus tard, le buteur a inscrit un doublé (17e). Denzel Dumfries envoyait un centre au ras du sol côté droit, et Brian Brobbey passait devant son défenseur pour tromper le portier du bout du pied. Une démonstration !

Pub. le - MAJ le
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