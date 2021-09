Tottenham : des sanctions prévues pour Giovani Lo Celso et Cristian Romero

Les soucis ne sont pas finis pour Giovani Lo Celso et Cristian Romero. Les deux joueurs de l'Albiceleste et coéquipiers à Tottenham n'auraient pas respecté le protocole sanitaire établi au Brésil, tout comme Emiliano Martinez et Emiliano Buendia (Aston Villa), ce qui a amené l'agence nationale de santé brésilienne à interrompre la rencontre face au Brésil dimanche soir.

Selon les informations du Telegraph, la direction de Tottenham n'avait pas donné son feu vert aux deux internationaux, au contraire des Villains, qui risqueraient des amendes à leur retour d'Amérique du Sud. Le défenseur central colombien Davidson Sanchez aurait lui aussi rejoint le rassemblement des Cafeteros sans l'autorisation des Spurs, et devrait être sanctionné comme ses coéquipiers argentins. L'AFA (fédération argentine) a elle annoncé avoir libéré Emiliano Martinez et Emiliano Buendia afin qu'ils retournent du côté de Bimingham.