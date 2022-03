Liga : Cadix domine le Rayo Vallecano

Pour la 27eme journée de Liga, Cadix recevait le Rayo Vallecano dans un match très important pour le maintien. Cadix, 18eme, n'avait pas d'autres choix que de gagner pour se donner un peu d'air au classement. C'est chose faite après une prestation plutôt intéressante où la différence s'est faite en seconde période.

La recrue hivernal Oussama Idrissi délivrait d'abord une passe décisive sur le premier but de Alcaraz (55e) avant d'inscrire le but du break quelques minutes plus tard (66e). Le Rayo Vallecano a semblé impuissant tout au long du match. Avec ce succès, les hommes de Sergio reviennent à un seul petit point de Grenade, premier non-relégable.