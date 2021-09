Les PSG-OM étaient trop faciles pour les Parisiens d’après Kylian Mbappé

Un nouveau documentaire produit par Amazon Prime Video sort ce vendredi. Après avoir suivi Manchester City et Tottenham, c’est au tour du Paris Saint-Germain d’avoir le droit au sien, intitulé « PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de légende » On y découvre par exemple, depuis les coulisses, le changement d’entraîneur entre Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, le tout accompagné de témoignages de joueurs passés par le club ou actuels, comme l'indique RMC.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé s’exprime dans ce documentaire et donne son avis sur le niveau des PSG-OM, qui pour lui étaient devenus « une routine. Genre, ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c’est bien », a-t-il déclaré. Comme coup de boost, il fait référence à la victoire marseillaise au Parc des Princes la saison passée (1-0). Ander Herrera quant à lui, reconnaît que ces rencontres sont à part : « clairement, on voit que pour Paris, gagner un match contre l’OM, comme la victoire lors du Trophée des champions à Lens (le 13 janvier), n’est pas quelque chose de normal. C’est différent du reste. Avoir battu Barcelone l’an passé c’était fantastique. Mais battre Marseille, c’est au-dessus. »