Borussia Dortmund, France U21 : l’incroyable montée en puissance de Joane Gadou, l’ancienne pépite du PSG

Petite surprise en tête de la Bundesliga. Le Bayern Munich n’a pas pris le contrôle du championnat pour le moment, car le Borussia Dortmund a fait carton plein. Leader, le club de la Ruhr a remporté ses quatre matches face à Hambourg (2-0), Hoffenheim (3-2), Paderborn (3-0) et Stuttgart (1-0). Disposant de la meilleure défense avec seulement deux buts concédés et trois clean-sheets, le BvB peut s’appuyer sur une arrière-garde de qualité. Outre le gardien Gregor Kobel et les habituels Nico Schlotterbeck et Waldemar Anton, un petit nouveau s’est greffé, il s’agit de Joane Gadou.

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Arrivé cet été du Red Bull Salzbourg pour 19,5 millions d’euros, le natif d’Aubervilliers répond présent et confirme sa belle montée en puissance. Produit du centre de formation du Paris Saint-Germain qu’il a rejoint en 2020 en provenance de Nangis, le défenseur central a bien grandi au sein du club francilien, mais n’y aura jamais disputé le moindre match avec les professionnels. Il aura été convoqué trois fois, contre Revel en Coupe de France, Monaco en Ligue 1 et la Real Sociedad en Ligue des Champions. Bloqué derrière Marquinhos, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Milan Skriniar, Lucas Hernandez ou encore Presnel Kimpembe lors de la saison 2024/2025, Joane Gadou a décidé de partir à un an de la fin de son contrat aspirant.

Titulaire à Dortmund, appelé avec les Espoirs

Direction le Red Bull Salzbourg pour signer professionnel contre une somme rondelette de 10 millions d’euros. Un sacré pari financier puisqu’il est devenu le 7e plus gros achat de l’histoire du club autrichien, coûtant plus qu’un certain Erling Haaland. Remplaçant au début avant de vite devenir déterminant, il s’est vite fait comparer à Dayot Upamecano par son parcours. Parti jeune en Autriche avec un avenir en Bundesliga, Joane Gadou voulait épouser la trajectoire de son modèle : « je l’ai toujours apprécié, pour sa façon de jouer, mais aussi pour ses manières. C’est quelqu’un d’humble, et j’apprécie ça. Lors du match amical contre le Bayern, Musti (Mustapha Mesloub, assistant à l’intégration des joueurs, ndlr) me l’a présenté. Dayot m’a dit que j’avais fait le bon choix et que j’avais trouvé un bon club. Je dois me donner à fond pour pouvoir faire une belle carrière. »

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Et pour le moment cela en prend le chemin avec ce transfert du côté du Borussia Dortmund. Son coach Niko Kovač s’est vite pris d’affection pour son joueur d’1,95 m, d’autant que Emre Can est longuement blessé. Rapide et à l’aise avec le ballon, Joane Gadou était une priorité pour le club allemand et son technicien. Ce dernier l’a immédiatement encensé à son arrivée « un jeune joueur, très bon, qui a très bien performé à Salzbourg. Il apporte une énorme puissance physique, 1,95 m, très rapide. Son gabarit me rappelle Micky van de Ven. Avec lui, nous recrutons un joueur qui nous apporte quelque chose de nouveau : dynamique, explosif, fort dans les duels, mais aussi à l’aise balle au pied. Il peut créer des supériorités numériques en percutant dans l’entrejeu. Nous attendons beaucoup, mais il est encore jeune. » Son nouveau coéquipier et collègue de charnière Nico Schlotterbeck a, lui aussi, salué ses qualités : « les nouvelles recrues sont toutes de très haut niveau. Rien que de penser à Joane Gadou jouant à mes côtés en défense centrale. C’est du très haut niveau. Je suis très heureux et j’ai le sentiment que beaucoup de choses sont possibles avec cette équipe. »

Pour autant, son coach Niko Kovač estime qu’il a encore un léger défaut, rien de plus normal à 19 ans : « sa défense est exceptionnelle. C’est précisément pour cela que nous l’avons recruté. Il doit encore améliorer sa gestion du ballon dans certaines situations, mais nous y travaillons. Avec les jeunes joueurs, il faut leur laisser le droit à l’erreur. » Faisant l’unanimité en Allemagne, Joane Gadou brille aussi avec la France U21. Contre l’Estonie (2-0) et le Luxembourg (3-2), il vient de fêter ses deux premières capes. Si le premier match s’est bien passé, le second l’a été un peu moins avec une expulsion au bout de 51 minutes de jeu. Pour autant, le sélectionneur des Espoirs, Gérald Baticle, est conquis par son profil : « il a déjà un certain vécu à son jeune âge. Joane est capable de casser des lignes par sa qualité de passe ou de porter le ballon. Il a de l’audace sans non plus prendre des risques inconsidérés. » Nouveau grand talent du football français, Joane Gadou n’a pas fini d’impressionner.