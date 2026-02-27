Man City : Pep Guardiola réagit au tirage Real Madrid

C’est devenu un choc habituel du money time de la Ligue des Champions. Pour la huitième fois de leur histoire, Manchester City et le Real Madrid croiseront le fer. La saison dernière, les Merengues avaient éliminé les Sky lues en barrage, mais cette fois, les deux équipes s’affronteront en huitième de finale.

Un nouveau choc qui va aider son équipe à grandir selon Pep Guardiola. «Pour notre club, plus on joue contre les meilleures équipes de toute l’histoire de cette compétition, plus on apprend, plus on s’améliore et plus on devient meilleur à l’avenir», a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du déplacement à Leeds en Premier League.