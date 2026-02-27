Ligue des Champions
Man City : Pep Guardiola réagit au tirage Real Madrid
1 min.
@Maxppp
C’est devenu un choc habituel du money time de la Ligue des Champions. Pour la huitième fois de leur histoire, Manchester City et le Real Madrid croiseront le fer. La saison dernière, les Merengues avaient éliminé les Sky lues en barrage, mais cette fois, les deux équipes s’affronteront en huitième de finale.
La suite après cette publicité
Un nouveau choc qui va aider son équipe à grandir selon Pep Guardiola. «Pour notre club, plus on joue contre les meilleures équipes de toute l’histoire de cette compétition, plus on apprend, plus on s’améliore et plus on devient meilleur à l’avenir», a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du déplacement à Leeds en Premier League.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
La presse tremble avant le tirage au sort de la Ligue des Champions, l’Espagne s’enflamme pour Jürgen Klopp
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer