Menu Rechercher
Commenter 27
Ligue des Champions

Man City : Pep Guardiola réagit au tirage Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

C’est devenu un choc habituel du money time de la Ligue des Champions. Pour la huitième fois de leur histoire, Manchester City et le Real Madrid croiseront le fer. La saison dernière, les Merengues avaient éliminé les Sky lues en barrage, mais cette fois, les deux équipes s’affronteront en huitième de finale.

La suite après cette publicité

Un nouveau choc qui va aider son équipe à grandir selon Pep Guardiola. «Pour notre club, plus on joue contre les meilleures équipes de toute l’histoire de cette compétition, plus on apprend, plus on s’améliore et plus on devient meilleur à l’avenir», a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du déplacement à Leeds en Premier League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Man City
Real Madrid
Pep Guardiola

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Man City Logo Manchester City FC
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier