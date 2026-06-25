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Coupe du Monde

Japon - Suède : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Keito Nakamura (Japon) @Maxppp
Japon 1-1 Suède
winamax
1 2.15 N 3.30 2 3.45 bonus 100€

Ce vendredi, la troisième journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. On a le droit à un joli duel dans le groupe F entre le Japon et la Suède. Les Samuraï Blue s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Zion Suzuki qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ayumu Seko, Ko Itakura et Hiroki Ito en défense. Daichi Kamada et Ao Tanaka composent l’entrejeu avec Yukinari Sugawara et Keito Nakamura sur les ailes. En attaque, Ayase Ueda est soutenu par Ritsu Doan et Daizen Maeda.

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De leur côté, les Blågult s’articulent dans un 3-4-3 avec Jacob Widell Zetterström dans les cages derrière Gustav Lagerbielke, Isak Hien et Victor Lindelöf. Le milieu de terrain est assuré par Elliot Stroud et Yasin Ayari tandis que les couloirs sont animés par Alexander Bernhardsson et Gabriel Gundmundsson. Devant, Viktor Gyökeres est en pointe avec Alexander Isak et Anthony Elanga sur les ailes.

Les compositions

Japon :

Japon

3-4-2-1
Officielle

Suède :

Suède

3-4-3
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Vendredi 26 juin

  • Turquie - États-Unis (4h) sur beIN Sport 1
  • Paraguay - Australie (4h) sur beIN Sport 2
  • Norvège - France (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Sénégal - Irak (21h) sur beIN Sport 2

Samedi 27 juin

  • Uruguay - Espagne (2h) sur beIN Sport 1
  • Cap-Vert - Arabie saoudite (2h) sur beIN Sport 2
  • Égypte - Iran (5h) sur beIN Sport 2
  • Nouvelle-Zélande - Belgique (5h) sur beIN Sport 1
  • Panama - Angleterre (23h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Croatie - Ghana (23h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
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