CdM 2026 : les Bleus vont être épargnés par la météo

Quatre jours après France–Irak (3-0), interrompu près de deux heures à cause d’orages au-dessus de Philadelphie durant cette Coupe du Monde 2026, les Bleus affrontent la Norvège (ce vendredi à 21h00 à Boston). Cependant, les conditions météorologiques continuaient de menacer ce match, puisque les prévisions annonçaient de possibles averses et des orages susceptibles d’activer à nouveau le protocole américain de sécurité en cas d’éclair dans la zone. Ce vendredi, une bonne nouvelle vient finalement d’être indiquée : les dernières tendances sont rassurantes.

La suite après cette publicité

D’après NBC Boston, la rencontre devrait débuter sous un ciel nuageux et des conditions globalement stables pendant le match. Le Boston Globe évoque une atmosphère « lourde et humide » avec seulement quelques averses possibles avant ou durant la rencontre comptant pour le troisième et dernier match de la poule I. Des orages devraient tout de même arriver après le coup de sifflet final. Aucune inquiétude particulière pour les supporters présents dans l’enceinte, car l’attente interminable n’est pas d’actualité.