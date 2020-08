Alex Dobre signe à Dijon

Le mercato dijonnais était assez calme jusque-là avec les prêts d'Éric Ebimbe (19 ans, PSG) et Pape Cheikh Diop (22 ans, Olympique Lyonnais). Le club bourguignon mise décidément sur la jeunesse avec l'arrivée d'Alex Dobre (21 ans). Milieu offensif qui aime jouer sur l'aile gauche, le Roumain appartenait à Bournemouth et avait été prêté l'an denier à Wigan en Championship. Il a signé un contrat de 4 ans avec le DFCO.

Fier d'arriver en Ligue 1 et de devenir le premier joueur roumain à s'engager pour Dijon, il a savouré sur le site du club : «le DFCO est un club qui donne sa chance aux jeunes joueurs de progresser. Je remercie les dirigeants de m'avoir suivi, d'avoir montré qu'ils me voulaient le plus. Ce sera une bonne opportunité pour moi de montrer ce dont je suis capable. J'espère que les supporters apprécieront mes qualités - la vitesse et la technique - et que je gagnerai leur confiance et leur amour.»