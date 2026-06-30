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CdM 2026, Maroc : l’énorme loupé d’Ismael Saibari contre les Pays-Bas

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ismael Saibari @Maxppp
Pays-Bas 1-0 Maroc
winamax
1 1.22 N 4.30 2 21.0 bonus 100€

Juste avant la pause, Ismael Saibari a laissé passer une énorme occasion d’ouvrir le score pour le Maroc face aux Pays-Bas en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Sur un coup franc parfaitement déposé par Achraf Hakimi, le ballon est arrivé jusqu’à lui au second poteau, mais l’attaquant marocain, totalement seul, a manqué son contrôle et n’a pu que pousser le ballon à côté du but.

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Ce raté monumental permet aux Pays-Bas de rejoindre les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Après une première période dominée par les Lions de l’Atlas et marquée par plusieurs parades de Bart Verbruggen, cette occasion manquée pourrait laisser des regrets aux Marocains.

Pub. le - MAJ le
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