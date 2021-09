OM-RCL : la déception de Dimitri Payet

L'Olympique de Marseille a subi sa première défaite de la saison en Ligue 1 face au Racing Club de Lens (2-3). Et pourtant, Dimitri Payet a tout fait pour remettre les siens sur les bons rails. Auteur d'un doublé pour son retour dans le onze façonné par Jorge Sampaoli, le numéro dix olympien n'a rien pu faire pour éviter ce revers à l'Orange Vélodrome. Interrogé à l'issue du match sur la prestation collective marseillaise, l'international français n'a pu cacher sa frustration.

« On est forcément déçu. Je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait. On est tombé sur une équipe qui en voulait plus. La défaite me semble logique. On était sur courant alternatif. Ils ont su en profiter, ils ont été plus réguliers que nous. Il faudra rectifier le tir rapidement, » a ainsi confié Payet au micro de Prime Vidéo. Prochaine étape pour l'OM, un déplacement au stade Pierre-Mauroy pour y affronter le LOSC.