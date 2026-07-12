Coupe du Monde 2026 : Aurélien Tchouameni pressenti pour remplacer Manu Koné
Forfait face au Paraguay en huitièmes et contre le Maroc en quarts suite à une blessure aux adducteurs, Aurélien Tchouameni est pressenti pour reprendre sa place dans le onze de départ de Didier Deschamps, face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, mardi soir (21h). Le milieu de terrain du Real Madrid a pris part normalement à la séance collective du jour, rapporte L’Équipe, renforçant ainsi la possibilité de le voir d’entrée sur le terrain de l’AT&T Stadium de Houston.
Malgré deux prestations de haute volée face aux Paraguayens et aux Marocains, Manu Koné devrait ainsi regagner le banc des Bleus. Pour le reste, la composition de départ de Deschamps devrait rester identique à celle qui s’est facilement imposée face aux Lions de l’Atlas, avec notamment Désiré Doué encore préféré à Bradley Barcola.
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