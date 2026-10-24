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Ligue 2

Ligue 2 : l’ASSE arrache la victoire sur le fil face à Nantes

Par Allan Brevi
1 min.
Augustine Boakye @Maxppp
ASSE 1-0 Nantes

L’AS Saint-Étienne a arraché une victoire précieuse au bout du suspense face au FC Nantes (1-0), ce samedi soir, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2. Dans une ambiance exceptionnelle au stade Geoffroy-Guichard, les Verts ont longtemps buté sur une équipe nantaise déterminée à résister. Malgré une nette domination stéphanoise, illustrée par près de 66 % de possession, les deux formations se sont neutralisées durant une grande partie de la rencontre. Alors que les supporters commençaient à craindre un partage des points, Boakye a finalement délivré le Chaudron en inscrivant le but de la victoire à la 90e minute.

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Ce succès permet aux Verts de conforter leur première place au classement avec 25 points et de poursuivre leur marche en avant dans la course à la montée. Bien que Nancy et Montpellier se rapprochent, les Stéphanois ont évité de laisser filer des points précieux à domicile et restent seuls leaders du championnat. La situation est en revanche de plus en plus préoccupante pour Nantes. Ainsi, les Canaris repartent bredouilles et s’enfoncent davantage dans la crise. Toujours 15es avec seulement huit points, ils restent hors de la zone rouge, mais devront rapidement réagir pour éviter de se retrouver encore plus en difficulté dans les prochaines journées.

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