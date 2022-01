Cédric Bakambu rejoint l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille tient son nouvel attaquant. Comme nous vous l'avions révélé, le club phocéen avait montré un intérêt à la situation de Cédric Bakambu (30 ans), libre de tout contrat depuis son départ de Chine et quatre saisons passées au Benjing Guoan (45 buts en 59 matches de championnat et un titre de meilleur buteur).

Et pour combler au départ à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 de Bamba Dieng et à la saison en demi-teinte d'Arkadiusz Milik, dont l'avenir est encore incertain, l'OM a donc enrôlé l'ex-buteur de Sochaux et Villarreal. «Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international Congolais Cédric Bakambu. Libre de tout contrat, l’attaquant de 30 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2024 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», précise le communiqué du club olympien.

Cédric Bakambu voulait revenir en Europe

Comme il l'avait annoncé, l'international congolais nous avait confié vouloir privilégier le challenge sportif. «J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. (...) Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra».

Cédric Bakambu, qui avait failli signer à Barcelone il y a deux ans, est donc enfin de retour en Europe, et en France, pour deux ans et demi avec l'actuel deuxième de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais et le LOSC avaient également montré un intérêt, mais son échange avec le technicien marseillais, Jorge Sampaoli, l'a convaincu de rejoindre l'écurie phocéenne.