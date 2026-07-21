Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : Gavi défend Leandro Paredes
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, l’Espagne a battu l’Argentine (1-0 après prolongations) en finale de la Coupe du Monde 2026. Un match où Leandro Paredes s’est accroché avec Eric Garcia après le coup de sifflet final. Le milieu argentin a aussi bousculé le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi.
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Alors que des sanctions pourraient être délivrées envers Leandro Paredes, Gavi a pris la défense du milieu argentin au micro de la Cope : «je ne pense pas qu’il doit être suspendu ! Ce n’est pas une image à montrer aux enfants… mais dans le football, il y a aussi cette partie un peu plus violente.»
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