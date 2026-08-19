Galatasaray a fait une offre pour Bilal El Khannouss

Très actif sur le marché des transferts, Galatasaray veut encore renforcer son entrejeu. Selon nos informations, le club turc a ciblé Bilal El Khannouss pour se renforcer et a dégainé une offre ces derniers jours pour tenter de convaincre le VfB Stuttgart. Des discussions ont bien été ouvertes autour du talentueux milieu offensif marocain, également suivi par plusieurs clubs de Premier League depuis le début de l’été. Ces derniers ont aussi pris des informations.

La suite après cette publicité

À 22 ans, El Khannouss sort d’une première saison très réussie en Bundesliga sous les couleurs de Stuttgart, avec 9 buts et 9 passes décisives en 44 apparitions. Des performances qui ont fait grimper sa cote, Stuttgart étant désormais en position de force après avoir définitivement recruté le joueur auprès de Leicester cet été. Le principal obstacle pour Galatasaray reste toutefois la volonté du Marocain : El Khannouss ne souhaite pas quitter Stuttgart, où il se sent bien et où il doit occuper un rôle important, avec en plus la perspective de disputer la Ligue des Champions.