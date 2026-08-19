Menu Rechercher
Commenter 8
Exclu FM

Galatasaray a fait une offre pour Bilal El Khannouss

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Bilal El Khannouss @Maxppp

Très actif sur le marché des transferts, Galatasaray veut encore renforcer son entrejeu. Selon nos informations, le club turc a ciblé Bilal El Khannouss pour se renforcer et a dégainé une offre ces derniers jours pour tenter de convaincre le VfB Stuttgart. Des discussions ont bien été ouvertes autour du talentueux milieu offensif marocain, également suivi par plusieurs clubs de Premier League depuis le début de l’été. Ces derniers ont aussi pris des informations.

La suite après cette publicité

À 22 ans, El Khannouss sort d’une première saison très réussie en Bundesliga sous les couleurs de Stuttgart, avec 9 buts et 9 passes décisives en 44 apparitions. Des performances qui ont fait grimper sa cote, Stuttgart étant désormais en position de force après avoir définitivement recruté le joueur auprès de Leicester cet été. Le principal obstacle pour Galatasaray reste toutefois la volonté du Marocain : El Khannouss ne souhaite pas quitter Stuttgart, où il se sent bien et où il doit occuper un rôle important, avec en plus la perspective de disputer la Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Stuttgart
Galatasaray
Bilal El Khannouss

En savoir plus sur

Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Bilal El Khannouss Bilal El Khannouss
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier