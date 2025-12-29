Menu Rechercher
AS Rome : retour plein d’émotion pour Daniele De Rossi

Par Valentin Feuillette
Daniele De Rossi limogé par la Roma @Maxppp
Rome 3-1 Genoa

Daniele De Rossi est revenu à l’Olimpico en adversaire pour la première fois de sa carrière, cette fois sur le banc du Genoa face à « son » AS Roma. L’ancien capitaine giallorosso a été accueilli par une atmosphère chargée d’émotion, entre banderoles de la Curva Sud, vidéos commémoratives et chants célébrant un joueur qui a marqué toute une génération de supporters.

DAZN Belgique
🥹 | Daniele De Rossi est de retour à la Roma où il a joué 1️⃣8️⃣ saisons mais cette fois en tant que coach du Genoa. 🏡🐺 #RomaGenoa
Avant le coup d’envoi, le stade a rendu un hommage appuyé à De Rossi, salué également en coulisses par Claudio Ranieri et Tiago Pinto. Resté volontairement en retrait lors de l’échauffement, il est apparu au dernier moment sur la pelouse, prenant le temps d’embrasser anciens coéquipiers et amis. Un retour symbolique et intense, qui a transformé cette rencontre en un véritable moment de mémoire et de passion.

