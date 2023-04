OL-OM : Samuel Gigot donne la méthode d’Igor Tudor et ironise sur sa blessure au doigt

La suite après cette publicité

Après l’Olympico remporté par les Marseillais au bout du temps additionnel (1-2), Samuel Gigot est revenu sur la physionomie de cette rencontre au micro du diffuseur de la rencontre. «Ca a été un match incroyable, je pense que le scénario de la fin est magnifique pour nous avec ce but à la dernière seconde surtout que ca faisait très longtemps qu’on n’avait plus gagné à Lyon. on est très content pour tous nos supporters. On est un peu chanceux de mettre ce but à la fin, ça montre aussi qu’on n’a pas lâché. Après il faut provoquer la chance, on travaille dur. Il reste encore 6 matchs, il faut prendre match après match et on va tout faire pour aller chercher cette seconde place», a notamment confié le défenseur olympien.

Samuel Gigot a ensuite donné les détails de son problème au doigt avec un le sourire aux lèvres. «C’est mon doigt, ça a sauté dès le début mais c’est rien c’est qu’un doigt de la main», a ironisé le joueur marseillais avant de revenir sur la méthode de son entraineur, toujours très actif dans sa zone technique : «il harangue les troupes à chaque seconde, c’est sa manière de voir le football donc nous on est a fond derrière. On essaye de faire le maximum sur le terrain. On est content qu’il célèbre. Et on espère célébrer tous ensemble dans six matchs». Malgré la belle opération réussie par l’Olympique de Marseille, le défenseur de 29 ne veut donc pas s’emballer avant la fin de la saison.

