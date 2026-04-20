UD Cornellà : l’arrivée de Lionel Messi met le feu en Catalogne

L’arrivée de Lionel Messi à la tête de l’UE Cornellà a provoqué un véritable séisme en Espagne. En quelques jours, le club catalan, pensionnaire de divisions inférieures, a vu sa popularité exploser sur les réseaux sociaux. Jeudi dernier, l’Argentin a officiellement racheté le club de cinquième division espagnole : «cette acquisition renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone et son engagement envers le développement du sport et des talents locaux en Catalogne. Un lien qui remonte à ses années au FC Barcelone», avait écrit le club situé en périphérie de Barcelone. Un projet déjà réalisé par d’autres footballeurs comme le SM Caen avec Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo avec Almeria ou Vinicius Jr avec le club portugais d’Alverca.

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Et l’impact s’est directement fait ressentir sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram est passé d’environ 39 000 à plus de 550 000 abonnés, dépassant même des clubs historiques comme l’Espanyol Barcelone. Une croissance fulgurante qui illustre parfaitement l’effet Messi. Sur place, à Cornellà, l’enthousiasme était tout aussi impressionnant. Lors du premier match après l’annonce du rachat, le stade municipal a vibré dans une ambiance inédite. Supporters, médias, locaux et créateurs de contenu se sont massés pour assister à ce moment historique.

Lionel Messi a fait grimper les abonnés du club

Les maillots floqués Messi se sont arrachés, tandis que beaucoup de fans, d’abord sceptiques, ont rapidement laissé place à l’excitation. Même les jeunes du club, surpris par la nouvelle, ont été galvanisés par cette arrivée inattendue : «quand je l’ai vu, j’ai d’abord cru que c’était une image générée par IA, car j’avais du mal à y croire». a déclaré Joel Pinteño, un membre du club. «J’y ai cru parce que mon fils, qui joue dans les équipes de jeunes du club, m’en a parlé, et on le lui avait annoncé à l’entraînement», a expliqué une supportrice interrogée par Marca.

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Au-delà de l’euphorie, le projet porté par Messi repose sur une vision claire : renforcer la formation. D’après Marca, l’Argentin souhaite s’appuyer sur la cantera du club, déjà réputée pour avoir vu passer plusieurs joueurs professionnels dans sa formation, à l’instar de Keita Baldé, David Raya ou encore Jordi Alba. L’objectif n’est pas une montée précipitée, mais une progression durable, basée sur le développement des jeunes talents et une structuration progressive du club.

Une ambition d’en faire un grand centre de formation

L’impact économique s’annonce également considérable. Avec la notoriété planétaire de Messi, Cornellà devient soudainement attractif pour les sponsors, les partenaires et le merchandising. Le club pourrait ainsi changer de dimension à moyen terme, tout en conservant une approche mesurée et cohérente avec son identité. «Le rachat du club par Messi a été une surprise, mais elle m’a fait très plaisir. Au début, je n’y croyais pas, mais le club l’a confirmé par la suite. Nous devrions nous réjouir que le meilleur joueur de l’histoire du football rejoigne Cornellà», a indiqué Ignasi Senabre, l’entraîneur de Cornellà.

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«Je serais déjà ravi de nous maintenir en première division. S’il investit massivement, j’en serais enchanté, mais il ne devrait pas augmenter le prix des abonnements», a ajouté un membre du club. En quelques jours, le Cornellà est passé d’un club de cinquième division à un projet suivi dans le monde entier, bien qu’il n’a pu faire mieux qu’un match nul contre Gramenet pour la première de Messi. Reste désormais à voir si cette révolution Messi se traduira aussi par des succès sportifs dans les années à venir.