PSG : les premiers mots de Hugo Ekitike

Le mercato estival 2022 du Paris Saint-Germain s'accélère. Après avoir recruté le milieu de terrain portugais Vitinha, le club de la capitale tient en effet sa deuxième recrue en la personne de Hugo Ekitike. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison», vient d'expliquer le champion de France dans son communiqué publié aux alentours de 20 heures ce samedi soir.

Auteur d'une belle saison 2021-2022 avec le Stade de Reims (25 matches TCC, 11 buts, 3 passes décisives), le jeune attaquant de 20 ans franchit donc une grosse étape dans sa carrière en rejoignant les Parisiens, alors que Newcastle United était aussi intéressé. Et forcément, pour le principal concerné, c'est une énorme fierté comme il l'a expliqué aux médias du PSG. «C'est un mélange de plein de sentiments, de beaucoup d’émotions. Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté de m’engager avec le Paris Saint-Germain. C’est une immense fierté d’être ici», a déclaré le joueur appartenant toujours au SDR.

«J'ai envie d'apporter ma touche, mon caractère»

Aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi, Hugo Ekitike va donc pouvoir continuer à apprendre. «C'est le choix du cœur ! Je suis Français aussi, c'est le club de la patrie, de mon pays. Et puis c’est un club où évoluent les plus grands joueurs, où il y a un staff de qualité et d’expérience, l’envie de remporter tous les titres dans toutes les compétitions. Il y a tout ici pour que je puisse progresser. Tous les ingrédients sont réunis, donc c'est un choix logique pour moi d'être ici. Enfin, j'ai moi-même de la famille en région parisienne, et j’ai toujours suivi le Paris Saint-Germain. Tout ça a rendu très naturelle mon envie de rejoindre ce club. C’est le bon choix pour moi d'être ici», a enchaîné le principal concerné.

Tout le monde attend déjà les premiers pas de Hugo Ekitike sous les couleurs parisiennes mais en attendant, l'attaquant a adressé un message aux supporters parisiens : «c'est aussi pour ça que je suis là oui. J’aime cette passion chez les supporters parisiens, c’est quelque chose qui m’anime. J'aime la pression des matches, quand il y a de la tension, quand il y a de l'attente autour de moi. Et ça me pousse à ressortir le meilleur de moi-même. J’ai envie de montrer aux supporters que je vais tout donner. J'ai envie d'apporter ma touche, mon caractère et ma manière de m'approprier le football, mais aussi d'avoir mon impact dans le jeu et de montrer comment je joue.»