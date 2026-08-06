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Le Barça a pris une décision avec Rodri

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rodri avec l'Espagne à la Coupe du Monde 2026 @Maxppp

Ces derniers jours, la rumeur Rodri (30 ans) au Barça a pris de l’ampleur. Annoncé au Real Madrid, le MVP du dernier Mondial serait aussi convoité par les décideurs barcelonais, qui cherchent à renforcer leur milieu de terrain pour, en partie, couvrir l’absence de Frenkie de Jong pour plusieurs mois.

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Mais comme l’indique Marca, le FC Barcelone ne passera pas à l’attaque pour Rodri. Le champion d’Espagne en titre considère qu’il n’a pas besoin de recruter au milieu, ayant suffisamment de joueurs dans l’effectif à ce poste. De plus, les décideurs barcelonais sont persuadés que son arrivée au Real Madrid est déjà conclue.

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