Didier Digard se fiche du retour de Galtier à Nice

Et si Christophe Galtier jouait son avenir face à l’OGC Nice, son ancien club (samedi, 21h) ? C’est en partie vrai car l’entraîneur parisien est au plus mal. La direction aurait même déjà acté son départ, d’autant qu’une partie du vestiaire ne le soutient plus. Reste à savoir si cela aura lieu avant la fin de saison, ou après. Ce contexte ne change rien pour Didier Digard, le coach des Aiglons. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, il se penche plutôt sur la situation de son équipe, qui a besoin de retrouver le chemin de la victoire.

La suite après cette publicité

«Ni le fait qu’il (Galtier) soit sous pression, ni le club de Paris… Nous, ça ne nous change rien. On est focalisés sur l’envie de renouer avec le succès, pour une fois dans un stade comble. Sincèrement, c’est grâce à eux que le stade est rempli. Mais le fait qu’ils soient dans une passe un peu moins bonne ou que leur coach ait été le coach ici la saison passée ne change rien», martèle le jeune technicien. Pour rappel, Christophe Galtier n’a pas vraiment laissé de bons souvenirs du côté du Gym.

À lire

OGC Nice : Terem Moffi assure n’avoir jamais été proche de l’OM