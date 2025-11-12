José Mourinho accusé d’avoir quitté Istanbul avec une facture d’hôtel impayée

Récemment nommé entraîneur de Benfica après son passage à Fenerbahçe en Turquie, José Mourinho se retrouve dans la tourmente pour une facture d’hôtel non réglée à Istanbul. Selon plusieurs médias turcs relayés par le Daily Mail, le Special One aurait quitté le pays sans payer une note d’environ 750 000 euros auprès de l’établissement cinq étoiles Four Seasons, où il aurait résidé entre juillet 2024 et août 2025. La presse locale n’a toutefois pas confirmé si le paiement incombait à Mourinho lui-même ou à son ancien club.

Le quotidien britannique en a aussi profité pour dévoiler que le technicien portugais avait des habitudes alimentaires particulières. Durant ses premières semaines à Istanbul, Mourinho, âgé de 62 ans, se limitait à de la soupe de poulet, une pizza margherita, de la glace et de l’eau pétillante à presque tous les repas. Le montant astronomique de la facture suscite des interrogations sur ses dépenses.