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FC Barcelone : Pedri raconte son essai raté au Real Madrid

Par Sasha Nahon
1 min.
Pedri @Maxppp

Avant de devenir l’un des cadres du FC Barcelone, Pedri aurait pu connaître une trajectoire totalement différente. Dans un long témoignage accordé à The Players’ Tribune, le milieu espagnol de 23 ans est revenu sur l’essai effectué au Real Madrid lorsqu’il était encore adolescent. Parti dans la capitale avec son père, le Canarien avait vécu une semaine difficile, isolé dans un hôtel pendant que les autres jeunes de l’académie vivaient ensemble et suivaient leurs cours. L’aventure s’était finalement terminée par un refus du club madrilène. « Au bout d’une semaine, ils m’ont renvoyé chez moi. Ça n’était tout simplement pas fait pour moi. Franchement, ça m’a remis les pieds sur terre. Ce n’est pas agréable de rentrer chez soi et de revoir ses amis quand tout le monde sait que ça n’a pas marché », raconte le champion du monde espagnol.

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Un échec finalement devenu une anecdote particulièrement savoureuse au regard de la suite de sa carrière. Pedri a grandi dans une famille profondément attachée au Barça, son grand-père ayant notamment dirigé l’un des principaux clubs de supporters blaugranas des îles Canaries. À son retour de Madrid, ses proches n’avaient d’ailleurs pas manqué de plaisanter sur son essai raté : « Ne t’inquiète pas, ton grand-père ne t’aurait jamais laissé jouer pour le Real Madrid. Il était sûrement en train de prier, et Dieu a fait neiger ce jour-là ! » Quelques années plus tard, Pedri a finalement réalisé le rêve familial en rejoignant le FC Barcelone, jusqu’à devenir l’un des joueurs majeurs du club catalan.

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