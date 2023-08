Mercato FC Barcelone : les réponses franches de Xavi

Contrairement à d’autres grands d’Europe, le FC Barcelone ne fait pas ce qu’il veut sur son mercato. Une situation pas simple à gérer, d’autant qu’il y a eu du mouvement en coulisse. Deco a été promu directeur sportif des Culers, poussant ainsi Mateu Alemany vers la sortie. De quoi chambouler les plans pour le mercato ? À Barcelone, il se murmure que Xavi n’entretiendrait pas de bons rapports avec son nouveau supérieur, ce qui pourrait devenir problématique, notamment pour décider des recrues. Présent ce midi en conférence de presse, le coach blaugrana a tenu à démentir cette rumeur.

« Je suis au courant pour Mateu depuis des jours. C’est une décision prise par le club. Nous avons très bien travaillé. Ça ne veut pas dire que je parle mal de l’arrivée de Deco. On a dit que je n’avais pas de bonnes relations avec Deco, c’est un mensonge. Mateu a fait un travail extraordinaire. On ne peut pas comprendre le Barça d’aujourd’hui sans Mateu et Jordi Cruyff. Je suis très à l’aise avec Deco. Je pense que nous ferons du très bon travail. Le débat est clos. J’aime Deco, tout comme j’aimais Mateu et Jordi. Je lui souhaite bonne chance où qu’il aille. »

Le marché reste ouvert

Relancé sur le thème du mercato, Xavi, qui s’est montré optimiste pour les inscriptions de Marcos Alonso et d’Iñigo Martinez, a été très évasif au sujet de João Félix. « Je suis désolé, mais je ne peux pas citer de noms. La direction est au courant de ce que nous pensons être le mieux. Nous verrons si nous pouvons renforcer. » Ensuite, pour ce qui est de la rumeur « Ansu fait au Real Madrid », Xavi a bien rigolé. « C’est une blague, n’est-ce pas ? J’ai déjà été très bavard en parlant d’Ansu. Cela génère des débats qui n’ont aucun sens. Ansu est un joueur important et fait partie de l’héritage, du présent et de l’avenir du club. »

De quoi rassurer l’attaquant barcelonais ? Pas forcément. Xavi a en effet rappelé que la situation financière du Barça pouvait à tout moment déboucher sur une décision pas forcément voulue au départ. « Je ne dis pas ça forcément pour Ansu et Marcos (Alonso), mais il y a un marché jusqu’au 31 août. Nous avons une situation difficile à contrôler avec le fair-play financier. Nous devons nous adapter à nos priorités. » le message est passé.