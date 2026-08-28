Jamie Vardy devient diffuseur de la Bundesliga sur YouTube

Jamie Vardy se lance dans une activité inattendue. L’ancien attaquant de Leicester est devenu détenteur de droits de diffusion de la Bundesliga au Royaume-Uni et en Irlande, rapporte The Athletic. Sa chaîne YouTube « Jamie Vardy’s Having a Party », lancée en juin, diffusera gratuitement en direct sept rencontres du Championnat allemand cette saison, toutes programmées le vendredi soir. La première aura lieu dès ce vendredi avec Bayern Munich-Stuttgart. La chaîne appartient à Banijay Entertainment, qui a conclu un accord d’un an avec la Bundesliga et assurera la production des retransmissions, auxquelles participeront également d’anciens joueurs et d’autres créateurs de contenu. À 39 ans, Vardy est actuellement sans club après son départ de Cremonese, où il a inscrit sept buts en 29 rencontres la saison dernière.

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La Bundesliga poursuit ainsi une stratégie lancée en 2025, lorsqu’elle était devenue le premier grand Championnat européen à confier des droits de diffusion en direct au Royaume-Uni à des créateurs de contenu. La saison dernière, The Overlap et That’s Football, la chaîne de Mark Goldbridge, diffusaient déjà certaines affiches du vendredi. Goldbridge poursuivra l’expérience cette saison tandis que Vardy prend la place de The Overlap, qui proposera désormais des contenus et des interviews autour du Championnat. L’objectif est surtout de toucher un public différent et plus jeune : la retransmission de Bayern Munich-RB Leipzig par Goldbridge avait attiré 236 000 spectateurs la saison dernière. Avec Vardy, dont la jeune chaîne compte encore seulement 11 000 abonnés, la Bundesliga poursuit donc son pari de rendre ses rencontres accessibles sur des plateformes où les grands Championnats sont encore rarement diffusés en direct.