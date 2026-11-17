FIFA : la FFF annonce une conférence de presse de Philippe Diallo à 13 heures

Contactée par notre rédaction, la Fédération française de football nous a annoncé ce mardi la tenue d’une conférence de presse à 13 heures, au lendemain de l’officialisation du soutien de l’UEFA à la candidature de Philippe Diallo pour la présidence de la FIFA. Le président de la FFF sera donc attendu devant les médias dans quelques minutes pour s’exprimer sur cette nouvelle étape de sa campagne.

La suite après cette publicité

Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Cette prise de parole intervient alors que le dirigeant français devrait désormais officiellement se porter candidat à la succession de Gianni Infantino, dont le mandat sera remis en jeu le 18 mars 2027, à Rabat. Après avoir obtenu le soutien unanime des associations européennes représentées au Comité exécutif de l’UEFA et au Conseil de la FIFA, Philippe Diallo devrait revenir sur les raisons de sa candidature et ses ambitions à la tête de l’instance mondiale.