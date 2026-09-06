L’Inter Milan blinde sa pépite Pio Esposito

L’Inter Milan a officiellement verrouillé son jeune attaquant Francesco Pio Esposito avec un contrat long terme inédit s’étendant jusqu’en 2032. Formé au club et désormais pleinement intégré à la rotation offensive de l’équipe première sous les ordres de Cristian Chivu, le géant de 1,91 m s’impose comme un avant-centre d’avenir à la fois puissant et prolifique.

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«Le FC Internazionale Milano annonce avoir conclu un accord pour la prolongation du contrat du joueur Francesco Pio Esposito : l’attaquant né en 2005 restera chez les Nerazzurri jusqu’au 30 juin 2032», a confirmé le club milanais dans son communiqué.