Milieu d’Arsenal, Martin Zubimendi a été débauché à l’été 2025 pour 70 millions d’euros à la Real Sociedad. Perdant sa place de titulaire aux côtés de Declan Rice, il a vu Bruno Guimarães et Myles Lewis-Skelly le doubler dans la hiérarchie. Cette saison, il n’a disputé que 12 bouts de matches et n’affiche que 380 minutes de jeu à son actif.

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Pour autant, Arsenal n’envisage pas vraiment de le vendre et encore moins le brader. Ainsi dans l’émission El Larguero sur la Cadena SER, il a été expliqué que les Gunners attendaient au moins 80 à 90 millions d’euros pour leur joueur. Club intéressé, l’Atlético de Madrid n’est disposé qu’à formuler une offre de prêt.