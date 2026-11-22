Dans un entretien accordé à Sky Sports, Bruno Fernandes a évoqué les discussions autour de son avenir à Manchester United. Le milieu portugais confirme avoir reçu une proposition de prolongation, signe selon lui que le club souhaite le conserver, mais assure qu’«il n’y a aucune négociation en cours». Les deux parties avaient abordé le sujet à la fin de la saison dernière, puis au début de l’exercice actuel. Toutefois, le capitaine des Red Devils a préféré mettre ce dossier de côté en raison du contexte sportif : «je ne pense pas que ce soit le bon moment, ni pour moi, ni pour le club, de parler de négociations, car la chose la plus importante maintenant est que le club recommence à gagner des matchs».

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Bruno Fernandes a également tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles il aurait réclamé davantage d’argent ou une prolongation de plusieurs années. «Si je voulais plus d’argent, je ne serais pas ici. J’avais un endroit où aller pour gagner beaucoup plus d’argent que ce que je gagne à Manchester United», a-t-il expliqué, avant de conclure avec humour : «j’aurais pu être dans un endroit beaucoup plus chaud que Manchester ! »