C’est le moment que tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations attendaient : le tirage au sort. Celui-ci vient d’avoir lieu au siège de l’UEFA à 12h ce vendredi. Il y avait donc 8 équipes présentes, quatre sont têtes de série pour avoir terminé premières de leur phase de groupes, devant leurs dauphins respectifs, qui étaient donc les quatre dernières équipes présentes pour ce tirage. Comme promis, les chocs ont été au rendez-vous.

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On commence bien sûr par les Bleus qui ont été servis. Malgré leur statut de tête de série, l’équipe de France est tombée sur le plus gros morceau possible de ces quarts de finale, à savoir l’Espagne ! Les champions du monde sont devenus notre bête noire depuis quelques années (Euro 2024, Ligue des Nations 2025, Coupe du Monde 2026). Nous aurons donc droit à une nouvelle confrontation face à eux, mais avec cette fois Zinedine Zidane comme sélectionneur, et non plus Didier Deschamps.

Espagne-France, comme on se retrouve

Les Tricolores auront 4 mois pour préparer cette double confrontation. Le match aller aura lieu dans la péninsule ibérique le 25 mars pour un retour en France le 28. Le reste du programme s’annonce tout aussi palpitant en cas de qualification. Le vainqueur de ce quart de finale affrontera le gagnant d’un autre choc : les Pays-Bas face au Portugal, qui évoluera donc sans Cristiano Ronaldo pour la première fois dans une compétition internationale depuis l’Euro 2000 (La Seleção ne s’est pas qualifiée pour le Mondial 2022, ndlr).

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Enfin, de l’autre côté du tableau, la Belgique, qui a fini 2e derrière les Bleus dans la poule A, jouera contre l’Allemagne de Jürgen Klopp. La nation qui sortira victorieuse de ce duel rencontrera la Norvège d’Erling Haaland, qualifiée in extremis pour ces quarts aux dépens du Danemark, ou l’Angleterre. Demi-finalistes du Mondial, les Three Lions viennent de mettre fin à une incroyable série d’invincibilité de la sélection espagnole de 43 matchs consécutifs.

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Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations :

Espagne - France

Norvège - Angleterre

Pays-Bas - Portugal

Belgique - Allemagne

Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Nations :

Pays-Bas ou Portugal - Espagne ou France

Belgique ou Allemagne - Norvège ou Angleterre

Le tirage des barrages Ligue B/Ligue C :

Chypre - Macédoine du Nord

Estonie - Roumanie

Iles Féroé - Géorgie

Biélorussie - Israël

Le tirage au sort des barrages Ligue A/Ligue B :

Bosnie-Herzégovine - Danemark

Hongrie - Serbie

Irlande - Croatie

Slovénie - Pays de Galles