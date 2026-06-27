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CdM 2026, EdF : Didier Deschamps de retour avec les Bleus

Par Samuel Zemour
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Au lendemain de la victoire de l’équipe de France face à la Norvège (4-1), synonyme de première place du groupe, Didier Deschamps a retrouvé les Bleus ce samedi rapportent les journalistes présents sur place. Le sélectionneur avait quitté les États-Unis en début de semaine après le décès de sa mère et avait assisté à ses obsèques, célébrées vendredi dans la plus stricte intimité.

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De retour sur le sol américain quelques heures après la cérémonie, Didier Deschamps dirigera l’entraînement prévu ce samedi et sera bien présent sur le banc mardi pour le seizième de finale de la Coupe du Monde face à la Suède, à East Rutherford. Un retour important pour les Bleus, qui abordent la phase à élimination directe avec un parcours parfait après trois victoires en autant de rencontres.

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