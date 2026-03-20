OM : Habib Beye explique ce qu’il a changé par rapport aux choix de Roberto De Zerbi

Depuis qu’Habib Beye a succédé à Roberto De Zerbi sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille, le Sénégalais a certes été éliminé de la Coupe de France, mais il reste sur trois succès de rang en Ligue 1. À deux jours d’affronter Lille, Beye a-t-il déjà posé sa patte ? Interrogé à ce sujet, il a expliqué les changements qu’il a opérés par rapport à l’ère De Zerbi.

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« J’ai du mal avec cette logique de la patte, on a tous une identité. Ce qui est important pour moi, c’est que j’ai priorisé certaines choses. On prenait beaucoup trop de buts, il fallait qu’on soit plus solide, moins spectaculaire. C’était important de stabiliser et de donner confiance à cette équipe et donner un onze type même si tout est ouvert, chacun a sa chance. Avoir une équipe avec plus de verticalité, avoir un accès plus direct vers le but adverse », a-t-il confié en conférence de presse.