La sortie fracassante du président de la Fédération Marocaine face aux accusations d’influence !

Ce samedi soir, le Maroc lance sa Coupe du Monde avec un choc au sommet face au Brésil. Avant ce rendez-vous très attendu, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Marocaine, s’est lui offert une sortie médiatique qui risque de faire parler. Lors d’une interview accordée à Al-Jazeera, le dirigeant marocain a, en effet, tenu à régler ses comptes après les accusations faites à l’encontre du Maroc sur une possible influence.

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«Le Maroc n’a pas l’influence à la CAF que certains lui prêtent. Nous sommes présents comme les autres fédérations membres. Nous n’avons même pas un seul employé marocain à la CAF. Quant à moi, je préside uniquement la commission des finances, grâce à mon expérience dans ce domaine», a tout d’abord lancé Fouzi Lekjaa, visiblement échaudé par ces polémiques. Vainqueur de la CAN après un retournement de situation historique, le boss de la fédération marocaine ne s’est pas arrêté là.

Fouzi Lekjaa monte au créneau

«Si j’avais réellement de l’influence, nous n’aurions pas seulement remporté deux CAN : celle de 1976 et celle qui est encore en cours. Même nos plus grands succès, comme la demi-finale de Coupe du Monde, la Coupe du Monde U20 ou la Coupe Arabe, sont des compétitions de la FIFA, pas de la CAF. Alors où est cette supposée influence ? Quels privilèges la CAF nous aurait-elle accordés ? La seule chose que la CAF nous a donnée, c’est l’organisation de compétitions que personne ne voulait accueillir, et nous l’avons fait pour aider la CAF».

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Un échange au cours duquel l’intéressé a également fustigé certains comportements lors de la dernière CAN. « Avant la finale, plusieurs problèmes sont apparus. Le Sénégal n’était pas satisfait de l’hôtel attribué par la CAF, nous l’avons changé. Ils ont également refusé de s’entraîner au centre d’entraînement de l’équipe nationale marocaine », a ainsi pesté Lekjaa. Reste désormais à savoir si cette sortie offensive permettra de mettre fin aux récentes polémiques. Rien n’est moins sûr…