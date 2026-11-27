Erling Haaland au Real Madrid dans les 18 prochains mois ? C’est en tout cas le scénario imaginé par Gary Neville. Dans le podcast The Overlap, l’ancien défenseur de Manchester United s’est montré catégorique sur l’avenir de l’attaquant norvégien, qu’il voit rejoindre la capitale espagnole à court terme. Pour l’ancien international anglais, le club madrilène pourrait même profiter de cette arrivée pour remodeler complètement son secteur offensif. Il imagine ainsi Vinicius quitter le Santiago Bernabéu afin de laisser davantage de place à une association entre Haaland et Kylian Mbappé. Une prédiction qui ne manque pas de faire parler, alors que le Norvégien est toujours sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2034.

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Dans son scénario, Gary Neville voit Mbappé retrouver le côté gauche, son poste de prédilection, tandis que le buteur des Cityzens occuperait la pointe de l’attaque madrilène. « Je pense que Vinicius va quitter le Real Madrid, Mbappé passera sur le côté gauche et Haaland sera l’avant-centre du Real Madrid », a-t-il expliqué. Une perspective ambitieuse pour les Merengues, qui pourraient ainsi associer deux des attaquants les plus redoutables de la planète football. Reste à savoir si cette prédiction se concrétisera, alors que Haaland semble pour l’instant pleinement engagé avec Manchester City. Son père, Alfie, avait toutefois déjà reconnu que jouer au Real Madrid représentait une envie partagée par de nombreux footballeurs.