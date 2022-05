PSG : Nicolas Sarkozy est intervenu pour la prolongation de Kylian Mbappé

Visiblement, Kylian Mbappé est apprécié par les Chefs de l'État. Plus tôt dans la journée, l'attaquant parisien, qui fait le tour de la presse après sa prolongation de contrat au PSG jusqu'en 2025, avait révélé qu'Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, avait tenté d'œuvrer en faveur de sa prolongation.

Présent ce lundi soir sur TF1, lors du JT de 20 heures, l'attaquant français de 23 ans a confirmé avoir également discuté de son avenir avec Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État entre 2007 et 2012. «Il aime le foot et vient souvent au Parc des Princes. On a beaucoup échangé et ils (Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron) m'ont fortement conseillé de rester dans mon pays et continuer à écrire l'histoire de mon club. Mais la décision finale était personnelle», a-t-il assuré.