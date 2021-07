Bordeaux : la Métropole valide les garanties de Gérard Lopez pour le Matmut Atlantique

C'est une étape décisive dans le processus de rachat des Girondins de Bordeaux. Jeudi, le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani recevait à huis clos Gérard Lopez pour aborder les contours de son projet de reprise du club aquitain. L'ancien patron du LOSC en a profité pour dévoiler son projet sportif, la structure juridique mise en place et surtout, le montage financier réalisé qui inclura la garantie perçue par la Métropole. Selon les informations de l'Equipe, tous les élus métropolitains à l'exception du groupe communiste et de Philippe Poutou, ont validé ce vendredi matin le passage de témoin entre la société de Lopez Jogo Bonito Group et King Street pour le versement du loyer du Matmut Atlantique.

Pour rappel, ce montant se chiffre à 4,9 millions d'euros annuels. « Cette substitution restera conditionnée notamment à la finalisation du processus de reprise (validation par la DNCG puis le tribunal de commerce entre autres) », précise néanmoins Bordeaux Métropole. Un dénouement heureux fondamental avant l'audition de Gérard Lopez à la DNCG lundi prochain. Pour le moment, les Girondins de Bordeaux sont rétrogradés à titre conservatoire en Ligue 2 suite au désengagement de King Street alors actionnaire majoritaire. Le club a fait appel de cette décision.