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Barça : Alejandro Balde est très courtisé

Par Jordan Pardon
Alejandro Baldé @Maxppp

Prolongé jusqu’en 2028 par le FC Barcelone, Alejandro Balde n’en reste pas moins courtisé à l’étranger. D’après Mundo Deportivo, le latéral gauche espagnol est ardemment courtisé par des clubs de Premier League, dont Manchester United et Manchester City.

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Aston Villa serait également sur le coup selon le média catalan, qui précise que le Barça n’a aucunement l’intention de vendre son joueur. Arrivé au Barça en 2010 à l’âge de 6 ans, Balde avait intégré le groupe professionnel lors de la saison 2020/2021.

Pub. le - MAJ le
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