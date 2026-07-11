OL : Abner dément les rumeurs de départ

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont poursuivi leur préparation d’avant-saison, avec une rencontre face à Saint-Gall, ce samedi, à leur centre d’entraînement. Une rencontre amicale que les joueurs de Paulo Fonseca ont remportée (6-3). En marge de ce second match de préparation de l’avant-saison, Abner a été questionné sur son avenir. Le latéral gauche de 26 ans a été associé à un départ durant ce mercato estival, son nom résonnant notamment du côté du Brésil.

La suite après cette publicité

« Mon avenir ? Franchement, pendant les vacances, je n’ai même pas écouté ces choses-là. Certains ont dit que j’étais déjà au Brésil. Bien sûr que j’y étais, mais pour profiter de mes vacances, pas à Flamengo. J’avais toujours l’OL en tête, je n’ai pas parlé avec d’autres clubs. J’étais focus sur la préparation… Le foot, c’est comme ça. Les gens aiment dire ce qu’ils veulent. Ce que je veux ? Je suis content ici. Depuis que je suis arrivé, j’ai trouvé mon meilleur niveau. Au départ, c’était un peu, car cette ligue l’est physiquement. Mais après l’arrivée du coach (Paulo Fonseca), j’ai bien travaillé. Je peux jouer à gauche, au milieu… Je suis très heureux… », a affirmé Abner, qui ne semble pas avoir en tête un départ.