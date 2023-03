MU, le Barça et Chelsea ont tenté le coup pour Sofyan Amrabat

Véritable révélation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat, demi-finaliste du Mondial avec le Maroc, a attiré les convoitises de plusieurs cadors européens lors du mercato hivernal. L’Inter, le Napoli, l’Atlético de Madrid ou encore le FC Barcelone : l’Europe n’était pas insensible au profil du milieu de terrain de 26 ans, toujours sous contrat avec la Viola jusqu’en juin 2024. Oui mais voilà, le président du club florentin avait bloqué tout départ de son numéro 34, comme l’a expliqué le frère Amrabat, Nordin, dans l’émission Goedemorgen Oranje diffusée sur ESPN Nederland : «le président a dit pendant la Coupe du monde : nous n’allons pas vendre Sofyan Amrabat. Je pense qu’il a dit ça pour toucher le jackpot. Il y avait beaucoup d’intérêt, mais Sofyan ne voulait partir que pour une grande équipe. Il y avait beaucoup de demandes du côté droit de l’Angleterre et ces clubs pouvaient également payer des indemnités de transfert élevées.»

L’ancien international marocain (64 sélections, 7 buts) a ensuite donné des détails sur les différentes négociations enclenchées en janvier : «Manchester United est arrivé les deux derniers jours. Ils voulaient se le faire prêter, avec une option d’achat. Cela ne s’est pas fait parce que la Fiorentina ne voulait pas. Barcelone est également venu deux ou trois jours avant la fermeture du marché des transferts avec une offre de prêt. Mais en raison de problèmes financiers, ils n’ont pas pu offrir une option d’achat obligatoire. Et le troisième, c’était Chelsea. Le Barça était prêt à payer une bonne option d’achat, alors Sofyan espérait vraiment que l’affaire se ferait. Mais la Fiorentina a dit : 'non, pas question. Tu es l’un de nos joueurs les plus importants, nous n’allons pas te laisser partir maintenant. En été, nous pourrons discuter d’un transfert’. Si le FC Barcelone se manifeste, tu as envie de franchir le pas. Et si Barcelone ne t’achète pas, quelqu’un d’autre le fera. La Fiorentina en profiterait de toute façon.»

