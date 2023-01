Mercato OM : bonne nouvelle dans le dossier Arkadiusz Milik !

La suite après cette publicité

La situation bouge concernant Arkadiusz Milik (28 ans). L’attaquant prêté avec option d’achat en début de saison par l’Olympique de Marseille à la Juventus Turin en sait un peu plus sur son avenir. Ses prestations commencent à convaincre la direction italienne. Malgré des performances collectives franchement moyennes même si les résultats se redressent, le Polonais, lui, trace sa route et fait tout ce qu’il lui est possible pour être conservé en fin de saison. Il n’a pas pour objectif de revenir sur la Canebière.

Ses 7 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues (meilleur buteur des Bianconeri, à égalité avec Dusan Vlahovic) ont rendu de gros services à une équipe qui se cherche encore, entre une 3e place actuelle décevante en Serie A, et une élimination précoce de la Ligue des Champions après cette 3e place en phase de groupes, derrière Benfica et le PSG. D’après les informations de plusieurs médias italiens, la Juve va lever l’option d’achat de Milik, une bonne nouvelle pour les finances olympiennes.

La Juve a déjà annoncé la nouvelle à l’OM

C’est ce qu’affirment en cœur Sky Sport Italia et le Corriere della Serra ce vendredi. Pour le premier, la Vieille Dame va bouger avant le 30 avril, date limite pour exercer ce droit de rachat du joueur fixé à 7 M€ (+ 2M€ de bonus). Cela lui permettra de profiter du fameux Decreto Crescita accordant une taxation maximale sur le salaire de 30% au lieu des 40% qui étaient en vigueur jusqu’à l’année 2019. Ce coup de pouce fiscal fonctionne aussi avec les joueurs étrangers.

De son côté, le Corriere affirme que Federico Cherubini, le directeur sportif du club piémontais, a déjà contacté Pablo Longoria pour lui faire part de ses intentions. Il ne manque au dirigeant transalpin que la validation de l’opération par le conseil d’administration, qui aura lieu le 18 janvier prochain. «J’ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là» déclarait le Polonais à L’Equipe en octobre. En attendant l’officialisation, l’objectif semble être atteint.