Lille-Montpellier : les compositions officielles

Le champion en titre n'a toujours pas gagné en Ligue 1 après trois journées (2 nuls, 1 défaite). C'est donc avec une certaine urgence que les Lillois accueillent Montpellier ce dimanche, avant la trêve internationale, puis un déplacement à Lorient le 12 septembre et la première journée de la Ligue des champions le 14. Renforcé par l'arrivée en prêt du gardien croate de 25 ans, Ivo Grbic, prêté un an par l'Atlético de Madrid, Lille se présente avec plusieurs changements. Touché musculairement, Jonathan Bamba et remplacé par le très jeune Angel Gomes (20 ans), qui pourrait avoir une position de meneur derrière le duo d'attaque. Burak Yilmaz, également incertain pour ce match, est finalement aligné, tandis que Yusuf Yazici évoluera au milieu.

Pour le Montpellier HSC, il s'agit « du match d'après », puisque leur buteur et capitaine Andy Delort a signé hier à l'OGC Nice. C'est Florent Mollet qui profite de ce départ pour démarrer la partie. Le reste de l'équipe est inchangé par rapport au succès face au FC Lorient (3-1).

Les compositions d'équipes :

Lille : Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Yazici, André, Xeka, Gomes - Yilmaz, David

Montpellier : Bertaud - Sambia, Thuler, Sakho, Cozza - Ferri, Chotard - Mollet, Savanier, Mavididi - Laborde