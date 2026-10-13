Steven Gerrard se lâche sur Manchester City : « faites-les souffrir comme ils ont fait souffrir tout le monde »

Immense légende de Liverpool et du football anglais, Steven Gerrard réclame des sanctions sévères contre Manchester City dans le cadre de l’affaire des plus de 100 infractions aux règles de la Premier League relevées entre 2009 et 2018. L’ancien capitaine des Reds demande notamment un retrait de points sur plusieurs saisons, une interdiction de recrutement et un astérisque à côté des trophées remportés par les Citizens durant cette période. « Faites-les souffrir comme ils ont fait souffrir tout le monde », a-t-il déclaré dans The Overlap Daily.

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L’ancien milieu de terrain, qui avait vu Liverpool échouer à la deuxième place derrière City en 2014, refuse toutefois l’idée de recevoir rétroactivement une médaille de champion. « Je crois que j’ai fait mon deuil du fait que je n’ai jamais gagné la Premier League. Je ne voudrais pas que les joueurs réagissent individuellement, ce ne serait pas juste. Mais le club, lui, doit être mis à nu », a jouté l’ancien joueur.