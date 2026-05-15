EdF : Didier Deschamps avait déjà pensé à Robin Risser

À seulement 21 ans, Robin Risser va découvrir l’Équipe de France et vivre son rêve américain. En effet, le portier du RC Lens a accompli une saison impressionnante et figure donc dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Désigné comme troisième gardien derrière Mike Maignan et Brice Samba, le Nordiste aura peut-être une carte à jouer. Par ailleurs, le coach tricolore avait déjà pensé au vainqueur du trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1, et ce, bien avant sa liste.

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Dès l’automne 2025, certains proches étaient persuadés qu’il intégrerait rapidement les Bleus, tandis que le staff tricolore suivait attentivement son évolution dans le nord de l’Hexagone et semblait prêt à le garder au chaud cet été. Moins expérimenté que Lucas Chevalier, freiné par son manque de temps de jeu et des soucis physiques au PSG, celui-ci avait ainsi tapé dans l’œil du staff, qui s’est renseigné sur sa personnalité auprès de Lens. Avant le 11 juin (début de la compétition), Risser peut déjà se contenter d’une chose : Deschamps lui accorde toute sa confiance.