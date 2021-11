OM : les vérités de Pol Lirola sur son utilisation si spéciale par Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

S'il y a bien un joueur pour lequel le président Pablo Longoria s'est battu cet été pour le recruter définitivement lors du mercato, c'est Pol Lirola. Prêté par la Fiorentina pour la deuxième partie de saison dernière, le latéral espagnol a fait forte impression en 22 apparitions toutes compétitions confondues (2 buts, 2 passes décisives). Résultat, le club phocéen a remué ciel et terre pour s'attacher ses services après son prêt concluant. Et on peut dire que ce recrutement ne sert pas à rien en 2021-2022. Car Jorge Sampaoli utilise le joueur de 24 ans a beaucoup de postes : piston droit, ailier droit ou gauche, milieu de terrain...

Depuis le lancement de la nouvelle saison, Pol Lirola a trop souvent changé de position lors de ces 10 matches en Ligue 1 et ces 4 apparitions en Europa League... Au cours d'une interview accordée à La Provence, l'ancien élément défensif de la Fiorentina a donc lâché quelques vérités sur cette situation spéciale : «la saison passée, je jouais à mon poste, en piston ou latéral droit, ce n’est pas le cas aujourd’hui mais je reste serein. Le "Mister" peut m’aligner n’importe où, je ferais de mon mieux.»

«J’espère me sentir mieux et être aligné le plus souvent possible à mon poste»

Malgré tout, Jorge Sampaoli offre une incroyable polyvalence à son joueur. Et ça, Pol Lirola le sait bien. «C’est important d’être polyvalent. Quand le" Mister" me met quelque part, c’est qu’il pense que je peux être bon et utile tactiquement. C’est quelque chose qui me plaît parce que si j’aime jouer à mon poste, j’aime aussi dépanner ailleurs quand il le faut, comme contre le PSG où j’ai eu beaucoup d’espaces en attaque en étant ailier droit», a lâché l'Espagnol.

Trimbalé sur le terrain, le natif de Mollet del Vallès fait donc confiance au coach argentin. Mais le principal concerné aimerait cependant être plus souvent présent côté droit : «oui, c’est dur de jouer chaque match à un poste différent, mais j’espère me sentir mieux et être aligné le plus souvent possible à mon poste, en latéral, ou au moins sur le côté droit, même en tant qu’ailier.» Ce qui est sûr, c'est que l'OM aura besoin d'un Pol Lirola au top dimanche soir pour le choc face à l'OL.

