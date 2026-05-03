OL - Rennes : les compositions officielles
Ce dimanche, c’est la fin de la 32e journée de Ligue 1 2025/2026 avec un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais dans la course à la Ligue des Champions. À domicile, les Gones s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius en défense. Tyler Morton et Khalis Merah et Corentin Tolisso composent l’entrejeu. En pointe, Roman Yaremchuk est accompagné par Endrick et Afonso Moreira.
En face, les Bretons s’articulent dans un 4-3-3 avec Brice Samba dans les cages derrière Alidu Seidu, Abdelhamid Ait Boudlal, Lilian Brassier et Quentin Merlin. Le milieu de terrain est assuré par Sebastian Szymański, Valentin Rongier et Mahdi Camara. Devant, Breel Embolo est soutenu par Mousa Al Tamari et Estéban Lepaul.
Les compositions
Olympique Lyonnais : Greif - Mata, Niakhaté, Maitland-Niles, Abner Vinicius - Merah, Tolisso, Morton - Moreira, Yaremchuk, Endrick
Stade Rennais : Samba - Aït-Boudlal, Merlin, Brassier, Seidu - Rongier, Szymański, Camara, Al-Tamari - Embolo, Lepaul
