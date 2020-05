Le RC Lens tient sa première recrue

Promu en Ligue 1 après la confirmation de sa place de dauphin du FC Lorient cette saison, suite à l'arrêt du Championnat par la LFP, le Racing Club de Lens entend bien se maintenir dans l'élite la saison prochaine. Pour ne pas retourner en Ligue 2, le club nordiste piste de nombreux joueurs parmi lesquels se trouvent notamment Gaël Kakuta (28 ans) ou encore Sébastien Corchia (29 ans). Mais selon les informations de L'Equipe, la première recrue estivale des Sang et Or se nomme Jonathan Clauss, évoluant à l'Arminia Bielefeld.

Ce latéral droit français de 27 ans, également capable d'évoluer un cran plus haut sur le terrain, arrive en fin de contrat avec le club allemand (30 juin) et s'engage donc librement avec le RC Lens. Jonathan Clauss, formé à Strasbourg et passé notamment par Quevilly-Rouen, évoluait depuis deux saisons avec Bielefeld. Cette saison, il inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives en 25 matches de championnat. Alors que son équipe occupe la tête de la 2.Bundesliga et que l'exercice 2019-2020 reprendra ses droits le 16 mai prochain, Jonathan Clauss pourrait donc passer d'une formation promue à une autre dans quelques semaines.